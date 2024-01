Amazon Prime Video, arriva la pubblicità: i prezzi per toglierla negli USA

È ormai da un po' di tempo che è stato annunciato l'arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video, ma adesso è giunto il "momento clou". Amazon sta infatti per introdurre gli annunci sul suo servizio di streaming negli USA, motivo per cui vale la pena fare il punto della situazione sui prezzi da pagare per togliere la pubblicità.

A tal proposito, è The Verge a ricordare che sarà la giornata del 29 gennaio 2024 a dare il via all'arrivo degli annunci all'interno di Amazon Prime Video. Come già accennato, si partirà dagli Stati Uniti d'America, anche se è già stato reso noto che più avanti, probabilmente nel corso del 2024, la pubblicità su Amazon Prime Video arriverà anche in Italia.

Potreste infatti esservelo perso, ma in una comunicazione ufficiale Amazon risalente a fine 2023 si legge: "A partire dall'inizio del 2024, le serie e i film Prime Video includeranno annunci pubblicitari limitati. Gli annunci nei contenuti Prime Video verranno introdotti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada e successivamente arriveranno anche in Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia".

In ogni caso, all'estero coloro che vorranno tornare a una riproduzione dei contenuti priva di pubblicità dovranno pagare un extra di 2,99 dollari al mese. In parole povere, il prezzo della singola sottoscrizione Prime Video, di base di 8,99 dollari al mese, diventa di 11,98 dollari al mese con questo extra. Se, invece, si guarda all'abbonamento Prime da 14,99 dollari al mese, in questo contesto si arriva a 17,98 dollari al mese. Insomma, adesso siete a conoscenza della situazione all'estero, in vista di ulteriori dettagli relativi al nostro Paese.