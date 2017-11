Amazon Prime Video: arriva il tennis live con il torneo Next Gen ATP

Il debutto del tennis in diretta su Amazon Prime Video avverrà questa settimana in occasione delle fasi finali del torneo Next Gen ATP dal 7 all’11 Novembre a Milano, il torneo che ospiterà i futuri protagonisti del tennis maschile. La partnership è stata annunciata il 21 Settembre.

Prime Video trasmetterà in live streaming tutte le 16 partite del torneo che saranno disponibili per tutti gli appossionati di tennis in più di 200 Paesi sull’app Prime Video per TV, console di gioco, set top box e vari dispositivi, tra cui Amazon Fire TV, mobile e online.

La diretta inizierà su Prime Video il 7 novembre con il primo match alle ore 14.00. Sono previste due sessioni da due partite ciascuna per tutta la durata dei tre giorni di girone all’italiana. Le semifinali si svolgeranno il 10 novembre alle ore 19.00, mentre il match per il terzo posto e la finale sono previste per l’11 novembre rispettivamente alle ore 19.00 e alle ore 21.00.

Oltre alla diretta delle fasi finali del Next Gen ATP, gli appassionati potranno vedere i replay di tutte le partite e avere accesso ad ulteriori contenuti relativi al torneo, tra cui gli highlight delle giornate, i profili dei giocatori e il trailer ufficiale visitando la pagina dedicata a Next Gen ATP su Prime Video.

Ecco come guardare i live match:

Collegarsi a www.primevideo.com/ATP e cliccare sul pulsante verde "watch live"

www.primevideo.com/ATP e cliccare sul pulsante verde "watch live" Sui tablet Fire e sull'app di Prime Video per TV, console, set top box e dispositivi connessi, selezionare la dicitura ‘Next Gen ATP Finals’ per accedere alla pagina dell’evento e cliccare sul pulsante verde "watch live";

Il nuovo evento ATP World Tour, della durata di 5 giorni, prevede un premio in denaro di $1.275 milioni e la partecipazione di otto tra i migliori tennisti del mondo under 21. Il torneo introdurrà anche una serie di nuove regole come shot clock e un formato più breve che consentirà ai clienti Prime un’esperienza di visione ad alta velocità e innovativa.