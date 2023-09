Amazon Prime Video, arrivano le pubblicità: per toglierle bisognerà pagare un extra

Sulla scia di quanto fatto da Netflix e Disney+, che hanno introdotto piani d’abbonamento con spot pubblicitari, anche Amazon ha annunciato che dal prossimo anno appariranno sul proprio servizio Prime Video delle pubblicità.

La società americana ha dichiarato che gli utenti Prime che non intendono vedere questi spot potranno pagare un extra, pari a 3 Dollari al mese, che si andrà ad aggiungere alla somma richiesta per l’abbonamento annuale. Resta da capire in che modo saranno gestite per contenuti come la Champions League, ed a riguardo Amazon non ha diffuso molti dettagli.

Amazon spiega che la decisione è stata presa “per continuare a investire in contenuti accattivanti e continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo, a partire dall’inizio del 2024, gli spettacoli e i film Prime Video includeranno pubblicità limitate. Il nostro obiettivo è quello di avere un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming”.

Lo scorso anno anche Netflix in Italia ha introdotto il piano con pubblicità che ha un costo di 5,49 Euro al mese. Lo stesso ha fatto anche Disney+, con una scelta che ha suscitato non pochi malumori tra gli utenti e di cui abbiamo parlato in un articolo dedicato.



Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli sui prezzi che saranno addebitati in Italia.