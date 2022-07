Amazon Prime Video cambia veste: la nuova interfaccia rivoluziona tutto

Sono passati pochi giorni dall’annuncio della nuova interfaccia grafica di Amazon Prime Video ed è innegabile che l’impatto registrato dalla novità sia importante. Vediamo però quali sono le novità.

La nuova UI di Amazon Prime Video è in arrivo anche in Italia su Android, iOS ed in generale su tutti i dispositivi compatibili con l’applicazione.

Tra le novità segnaliamo un nuovo menù di navigazione, ma anche dei caroselli che renderanno maggiormente riconoscibili i contenuti originali di Amazon Prime Video e quelli non inclusi nell’abbonamento, oltre che quelli da noleggiare e da acquistare.

E’ innegabile che questo aggiornamento sia stato accolto calorosamente dagli utenti, dal momento che la vecchia interfaccia grafica era stata a lungo criticata dagli utenti che lamentavano un’elevata confusione.