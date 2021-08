Amazon Prime Video, come vedere la Champions League in 4K HDR? Si parte!

Dopo l'entusiasmo da parte dei tifosi per la trasmissione della Supercoppa UEFA, Amazon Prime Video si appresta a effettuare un ulteriore passo in avanti per quel che riguarda il calcio. Infatti, stanno per partire i match legati alla Champions League.

Più precisamente, dalle ore 20:30 del 18 agosto 2021 verrà trasmessa su Amazon Prime Video la partita che vede scontrarsi il Benfica e il PSV Eindhoven. In parole povere, la terza squadra classificata nella Primeira Liga se la vedrà con i vice campioni d'Olanda. Un match che gli appassionati di calcio non si perderanno di certo, vista anche la possibilità di vedere il tutto semplicemente tramite l'abbonamento ad Amazon Prime (ricordiamo che Prime Video è incluso in quest'ultimo).

Nel caso ve lo stiate chiedendo, i telecronisti saranno Massimo Ambrosini e Sandro Piccinini, mentre in studio non mancheranno Federico Balzaretti, Gianpaolo Calvarese, Julio Cesar e Giulia Mizzoni. Chi ci sarà a bordo campo a seguire la partita che va in scena dall'Estadio da Luz di Lisbona? Alessia Tarquinio. Alle ore 23:45 verranno messi a disposizione degli utenti anche gli highlights.

Al netto della trasmissione della partita, c'è grande attesa anche per il possibile utilizzo del 4K HDR, che non sembra essere stato sfruttato durante la Supercoppa UEFA. Si presume tuttavia che Amazon trasmetta la Champions League in questo modo, visti gli annunci arrivati in precedenza: staremo a vedere.

In ogni caso, per vedere la partita vi basterà accedere a Prime Video dal vostro dispositivo "di fiducia" e selezionare l'apposito riquadro (non faticherete di certo a trovarlo). Per qualsiasi dubbio in merito alla possibilità di vedere le partite della Champions League tramite questo servizio, potete fare riferimento al nostro approfondimento legato alle FAQ di Amazon Prime Video. Per il resto, potrebbe interessarvi consultare la notizia relativa a quali partite della Champions League verranno trasmesse su Prime Video.