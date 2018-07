Amazon Prime Video: debutta il 17 Agosto il documentario sul Manchester City

Le piattaforme di streaming si muovono sempre più verso il calcio. Dopo Netflix, che ha rilasciato qualche settimana fa la seconda parte di First Team: Juventus, ora tocca ad Amazon ed alla piattaforma prime Video, che come noto è incluso nell'abbonamento Prime.

Il prossimo 17 Agosto, il giorno precedente all'inizio della Serie A, debutterà su Amazon Prime Video la docuserie che racconta la straordinaria stagione 2017-2018 che ha portato la compagine guidata da Pep Guardiola, il Manchester City, alla conquista della Premier League.

Si tratterà di un documentario che, come vi mostriamo nel trailer presente in apertura, racconterà tutti i retroscena del team e di Guardiola, universalmente riconosciuto come uno dei migliori allenatore al mondo. Lo spagnolo ha frantumato qualsiasi record nel campionato inglese, uno dei più competitivi e difficili al mondo, ma purtroppo non è riuscito ad andare a fondo in Champions League, dov'è stato eliminato dal Liverpool finalista contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

All or Nothing - Manchester City, sarà disponibile sicuramente in inglese, mentre non sono state ancora diffuse informazioni sull'eventuale localizzazione italiana. Appare improbabile però pensare ad un doppiaggio in italiano. Nel frattempo, però, in attesa di ulteriori informazioni, non ci resta che gustarci questo interessante trailer che ci proietta direttamente all'Etihad Stadium di Manchester.