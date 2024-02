Amazon Prime Video, nuovi dettagli sull'abbonamento con pubblicità

Sono passati diversi mesi dall’annuncio dell’arrivo delle pubblicità su Amazon Prime Video, e le nuove sottoscrizioni sono già disponibili negli USA dal 29 Gennaio e nel Regno Unito dal 6 Febbraio 2024. Con tale lancio, sono arrivati ulteriori dettagli sul funzionamento.

Come noto, gli utenti per rimuovere le pubblicità saranno costretti a pagare 2,99 Dollari al mese, una somma che però non solo porta alla rimozione degli spot ma anche ad altri vantaggi. Nella fattispecie, si è scoperto che il livello Prime Video con pubblicità nega agli abbonati la possibilità di accedere al Dolby Vision e l’audio Dolby Atmos.

Ciò vuol dire che, oltre a dover sopportare le pubblicità, gli utenti che decideranno di non pagare l’extra non avranno la possibilità di godere della stessa nitidezza delle immagini e delle performance audio.

Inizialmente si era pensato fosse un problema momentaneo ma, come riportato da Forbes, un portavoce di Amazon ha confermato che non si tratta di un problema momentaneo ma di una limitazione voluta: il Dolby Vision e Dolby Atmos saranno disponibili in esclusiva sui livelli di abbonamento senza pubblicità.

Almeno al momento non sono emerse indicazioni su un possibile arrivo anche in Europa ed Italia dello stesso livello di sottoscrizione, ma non è da escludere un’estensione.