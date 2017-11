Amazon Prime Video: in arrivo una versione free con le pubblicità?

Secondo quanto riferito da alcuni siti,starebbe preparando una versione gratuita, basata sulle pubblicità, del proprio servizio di streaming Prime Video , per mettersi in concorrenza diretta con giganti come(disponibile negli Stati Uniti) e

Prime Video attualmente è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio Prime del gigante degli e-commerce, che ha un costo di 10,99 Euro in Italia. Seppur con un catalogo piuttosto limitato rispetto al principale concorrente Netflix, Prime Video si sta imponendo come una valida alternativa, anche grazie alle produzioni originali che risultano essere molto apprezzate da parte degli utenti.

Un’eventuale lancio di una versione freemium, simile a Spotify che consente di ascoltare le canzoni dietro la riproduzione di spot pubblicitari, potrebbe rappresentare una minaccia importantissima per Netflix, oltre che una nuova fonte di reddito per Amazon, con entrate pubblicitarie superiori a quelle attuali.