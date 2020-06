Amazon Prime Video: i link nascosti per l'Italia, tra anime e sport

Amazon Prime Video, piattaforma di streaming video il cui catalogo è incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime, è molto utilizzata in Italia e i contenuti disponibili continuano ad aumentare anche nel nostro Paese. Per questo motivo, può essere difficile orientarsi tra film e serie TV e magari potreste esservi persi qualcosa di interessante.

Che cosa sono i link nascosti per Amazon Prime Video

Partiamo da un presupposto: Amazon Prime Video dispone di un sistema di sottocategorie non esattamente dei più dettagliati. Per farvi degli esempi concreti, utilizzando il servizio tramite il sito Web ufficiale, le uniche categorie accessibili sono "TV", "Film", "Bambini" e "Incluso con Prime". Utilizzando la funzionalità di ricerca, i filtri disponibili sono "Film" e "Serie TV". La situazione è praticamente identica quando si utilizza Prime Video, ad esempio, dal proprio televisore Smart.

Accedendo a Prime Video da dispositivi mobili, invece, è possibile accedere a un numero maggiore di categorie, attraverso la scheda "Trova" (in calce all'articolo trovate gli screenshot che rendono tutto più chiaro se non avete presente la schermata di Prime Video). Al momento in cui scriviamo, esse sono "solamente" 12: "Azione e avventura", "Commedia", "Drammatico", "Documentario", "Bambini e famiglia", "Fantasy", "Horror", "Romantico", "Fantascienza", "Thriller", "Film e serie indiani" e "Serie TV e film - Anime". Inoltre, anche qui viene fatta una distinzione principale in quattro categorie: "TV", "Film", "Amazon Original" e "Bambini".

Insomma, capite bene che trovare determinati tipi di contenuti potrebbe non essere semplice, dato che non esistono molte sottocategorie. Certo, si può sempre fare qualche ricerca con termini chiave e arrivare ai contenuti dopo vari tentativi oppure utilizzare i suggerimenti dell'app (come "Film che potrebbero piacerti"), ma non sarebbe comodo poter accedere a più categorie possibili tramite pochi clic?

Facciamo un esempio pratico: abbiamo un appassionato di sport che vorrebbe vedere tutti i contenuti sportivi presenti su Amazon Prime Video (che, tra l'altro, a breve accoglierà il campionato calcistico Premier League nel Regno Unito). Guardando alle categorie offerte dall'app, questo non è possibile, in quanto non esiste la categoria "Sport". Effettuando una ricerca con parola chiave "sport", si trovano contenuti interessanti, ma qualcosa potrebbe andare perso, magari perché non viene associato correttamente allo sport dall'algoritmo.

Pensiamo inoltre di voler cercare contenuti sportivi, ma solamente destinati a una certa "nicchia", ad esempio agli amanti degli ESport. Utilizzando l'applicazione ufficiale non possiamo farlo rapidamente, dato che non c'è questa sottocategoria. In parole povere, su Amazon Prime Video può risultare non proprio immediato trovare contenuti specifici.

Spinti dalla curiosità e armati di pazienza, nonché convinti che in qualche modo Amazon debba comunque catalogare, perlomeno "internamente", i contenuti, abbiamo analizzato il modo in cui viene filtrato il catalogo del servizio di streaming, facendo una scoperta interessante. Amazon mette tutto in "lista" direttamente sul suo sito ufficiale.

Essenzialmente, il colosso di Jeff Bezos "salva" in sottocategorie i contenuti di Prime Video direttamente sul portale di Amazon Italia, quello che utilizziamo solitamente per fare acquisti (e non sul sito di Prime Video). Navigando tra le pagine del portale ufficiale, siamo quindi riusciti a scovare un buon numero di sottocategorie, che potrebbero risultare molto utili per trovare essenzialmente qualsiasi tipo di contenuto.

Come usare la ricerca avanzata di Amazon per i contenuti Prime Video

Potete utilizzare tutti i filtri del caso partendo da questa pagina. Qui Amazon mantiene "salvati" tutti i contenuti del catalogo di Prime Video, suddivisi per genere, lingua dei sottotitoli, lingua parlata e doppiata, linguaggio di audio descrizione e tipo di contenuto (altri filtri in inglese). Insomma, già solamente combinando tutti i filtri potete effettuare ricerche molte specifiche. Da PC, le opzioni per filtrare i contenuti compaiono sulla sinistra della pagina. Per accedere a un contenuto e guardarlo, basta premere sul collegamento "Prime Video" presente direttamente sotto al suo nome (ovviamente dovete disporre di un abbonamento attivo a Prime Video ed effettuare il login).

La lista dei principali link nascosti per l'Italia

Per farvi degli esempi concreti in merito a quali sottocategorie siamo riusciti a trovare tramite questo metodo, abbiamo pensato di realizzare una lista di link che portano direttamente a quelle più principali.

L'esempio della categoria Sport è molto interessante: come potete vedere, ogni "categoria principale" ha molte sottocategorie. Senza citare tutte le "categorie secondarie" (la lista sarebbe enorme), riportiamo di seguito il link alle categorie principali, che potete utilizzare per accedere a tutte le altre tipologie di contenuti (da PC, trovate i sottogeneri sulla sinistra).

Insomma, siamo passati dalle 12 categorie principali dell'app mobile a 27. Inoltre, ognuna di esse dispone di diversi sottogeneri. Buona visione!