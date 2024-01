Amazon Prime Video e MGM Studios: licenziamenti per centinaia di dipendenti

Quella del 10 gennaio 2024 si sta rivelando, purtroppo, una giornata di tagli per il mondo Tech. Infatti, al netto dell'annuncio dei licenziamenti in casa Twitch (si fa riferimento a 500 dipendenti: la notizia è arrivata in seguito a quella dei licenziamenti legati a Unity), ci sono ora cattive notizie per Amazon Prime Video e MGM Studios.

A rendere noto tutto ci hanno pensato The Information e TechCrunch, che indicano anche in questo caso "diverse centinaia" di licenziamenti. Il taglio al personale è stato annunciato mediante e-mail da Mike Hopkins, vicepresidente senior della divisione, che ha motivato la decisione indicando la necessità di "risultati migliori".

La volontà dichiarata è infatti quella di "ridurre o interrompere gli investimenti in determinate aree aumentando al contempo gli investimenti e concentrandosi su contenuti e prodotti che offrano un maggiore impatto". Amazon ha spiegato di aver già informato le persone coinvolte negli Stati Uniti d'America e di aver intenzione di indicare tutto ai dipendenti interessati delle altre regioni entro la fine della settimana in corso.

La società ha affermato che fornirà pacchetti di indennità, benefici transitori e supporto esterno. Nel frattempo, Amazon sta rivedendo per certi versi il suo modello di business in questo campo, dato che si sta lavorando all'introduzione della pubblicità su Prime Video, novità che prenderà il via dal 29 gennaio 2024.