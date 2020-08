Amazon Prime Video: OnePlus Nord al centro di un imminente documentario

Dopo il debutto di OnePlus Nord sul mercato, si torna a trattare l'argomento per via dell'arrivo di un contenuto che potrebbe interessare coloro che vogliono saperne di più in merito al mondo della produzione di smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come si può vedere nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di OnePlus, presto l'azienda cinese pubblicherà, in esclusiva, un documentario su Amazon Prime Video. La data di uscita è prevista per il 18 agosto 2020, quindi stiamo parlando di una release pressoché imminente.

Al centro del documentario, che vede le sue radici nella serie di contenuti "New Beginnings" pubblicati dalla società di Pete Lau, ci saranno le fasi di realizzazione di OnePlus Nord. Non è chiaro se l'azienda cinese abbia semplicemente "unito" i quattro video pubblicati in precedenza oppure se ci siano dei nuovi contenuti esclusivi per Prime Video, ma non manca molto per scoprirlo.

Potrebbe trattarsi di un contenuto interessante per gli amanti del mondo degli smartphone, dato che tutto fa pensare a un documentario in cui viene mostrato il "dietro le quinte" dei momenti fondamentali che hanno portato all'arrivo del succitato smartphone sul mercato. Tuttavia, vi ricordiamo che Nord è una serie di dispositivi, quindi per l'azienda cinese potrebbe essere l'occasione giusta per svelare qualche dettaglio sui futuri smartphone della gamma Nord.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo qualche settimana fa abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di OnePlus Nord.