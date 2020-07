Amazon Prime Video, partito il rollout di una funzionalità molto richiesta

Se ne parla ormai da parecchi mesi, ma finalmente Amazon ha deciso di passare all'azione e far partire il rollout della funzionalità per il servizio di streaming Prime Video.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e TechCrunch, l'azienda di Jeff Bezos ha finalmente avviato il rilascio a livello globale della possibilità di creare più profili utenti su Amazon Prime Video.

Si tratta di una funzionalità richiesta a gran voce dagli appassionati, dato che spesso l'account legato a Prime Video viene utilizzato da più persone. Pensiamo a una famiglia con figli: sicuramente i genitori sono soliti guardare determinate tipologie di contenuti, mentre i pargoli prendono visione di qualcosa adatto alla loro età. Ebbene, finora i genitori dovevano sorbirsi consigli relativi ai contenuti guardati dai propri figli. Insomma, la possibilità di creare più profili è una manna dal cielo per una determinata tipologia di utenti.

Sarà possibile accedere alla novità tramite l'ultima versione delle varie applicazioni di Prime Video, dall'app Android a quella iOS, passando per quella legata ai dispositivi di Amazon (come i tablet Fire di decima generazione o superiore). I profili creati per i bambini potranno ovviamente vedere solamente contenuti indirizzati a quel tipo di pubblico. Inoltre, non potranno effettuare acquisti tramite l'Amazon Prime Video Store. Si possono creare fino a sei profili (uno primario e cinque aggiuntivi). Abbiamo provato a scaricare l'ultima versione dell'app, ma per il momento non siamo riusciti a trovare la funzionalità. Probabilmente sarà questione di giorni.