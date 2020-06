Amazon Prime Video pensa ad un canale televisivo in diretta 24/7, arriva la Serie A?

Alcune offerte di lavoro pubblicate da Amazon lasciano presagire una mini rivoluzione per il servizio di streaming Prime Video. La società americana infatti starebbe di implementare nella propria piattaforma di streaming un vero e proprio canale televisivo con dirette 24/7.

Non è chiaro se si tratti di un esperimento o meno, ma per Amazon non sarebbe una prima assoluta in quanto negli ultimi tempi ha già proposto una programmazione in diretta. E' il caso della Premier League, per cui ha acquistato i diritti di trasmissione del Boxing Day, ma anche per le partite post-lockdown che però sta trasmettendo agli utenti su Twitch gratuitamente. Negli USA, inoltre, ha trasmesso eventi stagionali come NFL Thrusday Night Football.

Non è da escludere la proposta di un canale con una programmazione varia, composta anche dall'informazione ed attualità.

E' innegabile che un approccio di questo tipo, qualora dovesse arrivare anche in Italia, potrebbe aprire le porte anche alla trasmissione della Serie A, dal momento che Sky ha perso l'esclusiva per la trasmissione in streaming. Questa estate si assegneranno i diritti tv per il prossimo triennio del campionato calcistico, e sono in molti a scommettere su un possibile ingresso di Amazon anche nel nostro paese.

Resta da capire che tipo d'impatto avrebbe un eventuale arrivo del calcio su Prime Video sul prezzo dell'abbonamento.