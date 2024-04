3 cose da sapere sulla pubblicità di Amazon Prime Video arrivata in Italia

L'arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video è noto ormai da tempo, ma adesso è giunta l'ora di fare sul serio. Il servizio di streaming ha infatti accolto la novità anche in Italia, motivo per cui vale la pena approfondire tre aspetti importanti.

Quanto durano gli spot su Amazon Prime Video

Il primo aspetto che vale la pena approfondire riguarda le modalità con cui, a partire dal 9 aprile 2024, vengono riprodotti gli spot pubblicitari prima e durante la visione. Ebbene, si fa riferimento molto spesso a spot da 15 secondi, anche se l'intero "stacco pubblicitario" può durare, ad esempio, un minuto. Non c'è, tuttavia, una specifica precisa della durata, ma sono comunque pochi minuti totali a fronte di un'ora di riproduzione di film e serie TV. Ad esempio, per imbattersi in 3 minuti di spot ci potrebbero volere anche 2 ore.

Quali sono le opzioni di gestione

L'arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video è stato immancabilmente accompagnato dall'aggiunta di impostazioni relative a quest'ultima. Ciò a cui si fa riferimento è la possibilità di modificare le preferenze legate ai cookie, nelle modalità che abbiamo illustrato nel nostro tutorial su come gestire la pubblicità su Amazon Prime Video.

Come rimuovere la pubblicità da Amazon Prime Video

L'opzione di rimozione della pubblicità di Prime Video che viene proposta da Amazon riguarda il pagamento di 1,99 euro al mese extra. In questo modo, infatti, si passa alla "versione senza pubblicità" del servizio di streaming per film e serie TV.



Per quel che riguarda, invece, gli eventi in diretta, quali ad esempio le partite di calcio, in questo caso gli annunci verranno mostrati sempre. Per maggiori dettagli, potete consultare la nostra guida relativa alle opzioni per togliere la pubblicità da Amazon Prime Video.

