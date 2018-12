Amazon Prime Video regala un buono sconto Amazon da 5 Euro. Come ottenerlo

Interessante promozione lanciata oggi da Amazon e rivolta a tutti i clienti Prime che come noto hanno anche accesso alla piattaforma di streaming Prime Video. La società di Jeff Bezos, allo scopo di spingere le visioni di contenuti sul sito, ha deciso di collegare il tutto regalando un buono sconto da 5 Euro.

L'offerta è disponibile fino al 6 Gennaio, ma il buono sarà erogato solo il 10 del prossimo mese.

Per ottenerlo è molto semplice: basta guardare un film o una serie tv su Amazon Prime Video per almeno cinque minuti. Ma attenzione, l'offerta è valida solo per tutti coloro che non hanno mai riprodotto un video su PrimeVideo.com o che non hanno mai riprodotto un video nei sei mesi antecedenti all'inizio dell'offerta promozionale. Va da se che in questo modo vengono tagliati fuori tutti gli habituè della piattaforma che negli ultimi tempi hanno avuto modo di visualizzare i vari contenuti pubblicati.

Il buono, che sarà inviato come sempre via mail, dovrà essere speso entro il 25 Gennaio 2019 solo sui prodotti venduti e spediti da Amazon in ordini di almeno 20 Euro. Il credito non è utilizzabile su contenuti digitali, costi di iscrizione, latte per bambini e neonati, bevande alcoliche, le offerte promozionali Amazon Warehouse Deals ed i buoni regalo Amazon.

Per aderire all'offerta vi rinviamo alla pagina dedicata.