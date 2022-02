Amazon Prime Video: scelta la partita di Champions League in onda il 23 Febbraio 2022

Amazon Prime Video ha annunciato la partita di Champions League che sarà trasmessa in via completamente gratuita mercoledì 23 Febbraio 2022, nell'ambito dell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo il big match tra Inter e Liverpool dello scorso mercoledì, questa volta il pick è andato sulla sfida che vedrà contrapposte, mercoledì 23 Febbraio 2022 a partire dalle 21, Atletico Madrid e Manchester United. Si tratta dell'ennesimo capitolo dell'ormai infinita rivalità tra Cristiano Ronaldo e la squadra di Diego Simeone, dopo avergli segnato in extremis in finale di Champions League e la tripletta dell'Allianz Stadium quando giocava tra le fila della Juventus.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21, ma come sempre Amazon Prime Video terrà compagnia agli spettatori con un ampio prepartita condotto da Giulia Mizzoni in compagnia di alcuni dei talent che compongono la ricca rosa di campioni: Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti, Diego Milito e Patrice Evra.

La telecronaca, invece, come sempre sarà affidata, a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini che comporranno il commento tecnico.

Tra le altre partite in chiaro degli ottavi di Champions League, invece, segnaliamo la partita tra Villareal e Juventus del 22 Febbraio 2022 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.