Amazon Prime Video, scelta la partita di Champions League che sarà trasmessa il 20 Ottobre

Amazon Prime Video ha comunicato la scelta della partita di Champions League che sarà trasmessa, ovviamente gratuitamente per gli abbonati Prime, il prossimo 20 Ottobre 2021.

Il pick è ricaduto sul ritorno tra Zenit e Juventus, che potrà essere vista mercoledì prossimo con calcio d’inizio a partire dalle ore 21.

La trasmissione di Juventus-Chelsea su Prime Video non è filata come previsto, a causa di alcuni problemi con l’HDR ed il 4K che hanno provocato non pochi grattacapi agli utenti. La speranza è che durante la pausa delle nazionali i tecnici abbiano sistemato il tutto, sebbene questa partita non sarà trasmessa in 4K HDR dal momento che Amazon ha garantito la produzione alla massima risoluzione solo per le partite che vengono giocate in casa da parte delle squadre italiane.

Amazon ha già predisposto la pagina su Prime Video, contenente tutte le FAQ e tutti i dettagli sulla programmazione. La partita sarà anticipata come sempre da unprepartita che inizierà alle ore 19:30 direttamente dallo stadio di San Pietroburgo. E’ possibile accedere alla diretta collegandovi a questo indirizzo. Ovviamente, è possibile accedere alla diretta non solo da smartphone e pc, ma anche da tablet e TV, installando l’applicazione di Amazon Prime Video ed inserendo i dati Amazon collegati all’account con l’abbonamento Prime attivo.