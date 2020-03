Amazon Prime Video segue Netflix e YouTube: tagliato il bitrate in Europa

A stretto giro di orologio dall'annuncio di YouTube, anche Amazon ha annunciato di aver accettato la proposta dell'Unione Europea e sta già provvedendo a ridurre il bitrate di streaming sul proprio servizio Prime Video.

In una dichiarazione diffusa dalla compagnia di Seattle, si legge che la scelta è stata presa per consentire a tutti di lavorare da casa durante questo difficile momento di lockdown collettivo. Uno stop alle attività di smart working, secondo Amazon potrebbe aumentare ulteriormente le turbolenze economiche e per questo motivo è risultato necessario ridurre la qualità dello streaming sul proprio servizio, al fine di evitare il completo collasso della rete.

"Prime Video collabora con le autorità locali e i fornitori di servizi internet laddove necessario per contribuire a mitigare qualsiasi congestione della rete, anche in Europa, dove abbiamo già iniziato a ridurre il bitrate in streaming mantenendo un'esperienza di qualità per i nostri clienti" ha affermato un portavoce di Prime.

Nella serata di ieri era stata la volta di Netflix, che si era detta immediatamente d'accordo con la proposta avanzata dal commissario per il mercato interno dell'UE, Thierry Breton, che si era rivolto proprio ai gestori delle piattaforme di riproduzione, che hanno contribuito in maniera importante all'aumento della banda.

Prime Video non ha specificato per quanto tempo sarà effettiva la misura.