Amazon Prime Video Store disponibile in Italia: ecco acquisto e noleggio

Dopo l'annuncio in USA, Amazon ha lanciato ufficialmente in Italia il suo servizio Prime Video Store, che consente di acquistare e noleggiare dei contenuti direttamente tramite la piattaforma di streaming video dell'azienda di Jeff Bezos. Il catalogo comprende delle pellicole uscite da poco.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale della piattaforma, Prime Video permette di acquistare e noleggiare film e documentari. I prezzi sono variabili e, in alcuni casi, c'è anche la possibilità di scegliere la qualità del contenuto tra HD e SD. Inoltre, il portale effettua delle suddivisioni interessanti: "I film più popolari", "Film appena usciti", "Film per bambini e per tutta la famiglia", "Film d'azione e avventura", "Commedie", "Film drammatici", "Film di fantascienza", "Film romantici", "Film horror", "Film in inglese", "Film d'animazione" e "Documentari". Per il momento, queste sono le categorie disponibili su Prime Video Store in Italia.

Giusto per farvi degli esempi concreti, riportiamo di seguito la lista dei "Film più popolari" e "Film appena usciti" (abbiamo preso i primi cinque per ogni categoria) disponibili sulla piattaforma.

Maleficent Signora del Male - Noleggio (4,99 euro in HD, 3,99 euro in SD) - Acquisto (13,99 euro in HD, 11,99 euro in SD);

- Noleggio (4,99 euro in HD, 3,99 euro in SD) - Acquisto (13,99 euro in HD, 11,99 euro in SD); Joker - Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (9,99 euro in HD, 9,99 euro in SD);

- Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (9,99 euro in HD, 9,99 euro in SD); Pinocchio - Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (11,99 euro in HD, 11,99 euro in SD);

- Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (11,99 euro in HD, 11,99 euro in SD); Sonic - Il Film - Acquisto (13,99 euro in HD, 11,99 euro in SD);

- Acquisto (13,99 euro in HD, 11,99 euro in SD); L'ufficiale e la spia - Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (11,99 euro in HD, 11,99 euro in SD);

- Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (11,99 euro in HD, 11,99 euro in SD); Il Re Leone - - Acquisto (13,99 euro in HD, 11,99 euro in SD);

- - Acquisto (13,99 euro in HD, 11,99 euro in SD); Pets 2 - Vita da Animali - Acquisto (9,99 euro in HD, 8,99 euro in SD);

- Acquisto (9,99 euro in HD, 8,99 euro in SD); I morti non muoiono - Acquisto (9,99 euro in HD, 5,99 euro in SD);

- Acquisto (9,99 euro in HD, 5,99 euro in SD); Annabelle 3 - Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (9,99 euro in HD, 7,99 euro in SD);

- Noleggio (4,99 euro in HD, 4,99 euro in SD) - Acquisto (9,99 euro in HD, 7,99 euro in SD); Ma - Acquisto (9,99 euro in HD, 5,99 euro in SD).

Ovviamente, questi sono solamente i primi titoli che ci sono comparsi sul portale, ma ce ne sono molti altri. Per quanto riguarda il noleggio, Amazon scrive: "I noleggi includono 30 giorni per iniziare a guardare il video e 48 ore per completarlo una volta iniziato".