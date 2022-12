Amazon Prime Video supera Netflix negli USA: Disney+ è solo quarto

Un nuovo studio condotto da Park Associates, relativo ai dieci migliori servizio OTT degli Stati Uniti, mostra un sorpasso storico: Amazon Prime Video infatti ha superato Netflix e si è piazzato al primo posto nella classifica dei servizi con più abbonati.

Di seguito la classifica completa:

Amazon Prime Video Netflix Hulu Disney+ HBO Max ESPN+ Paramount+ AppleTV+ Peacock Starz

Rispetto allo scorso anno le differenze sono importanti: nel 2021 Netflix era saldamente al comando, davanti a Prime Video, mentre Disney+ era in terza posizione, seguita da Hulu, HBO Max ed ESPN+. Apple TV+ ha mantenuto la sua posizione, ma segnaliamo anche l’ingresso in top ten di Peacock. Interessante anche il quarto posto di Disney+, che si piazza a dietro ad Hulu ma davanti ad HBO Max, che ancora non è approdato in Europa ed Italia ma che dal prossimo gennaio trasmetterà anche l’attesissima serie tv di The Last of Us, per cui è stato distribuito qualche giorno fa il nuovo trailer.

Nel rapporto la società osserva che l’abbonamento con pubblicità di Netflixpotrebbe consentire alla piattaforma di riacquisire gli iscritti che hanno abbandonato la piattaforma in precedenza a causa dei prezzi troppo elevati.

Sarebbe interessante mettere le mani sulla medesima classifica anche per il nostro paese. A quali servizi siete abbonati? Fatecelo sapere come sempre tramite la sezione commenti della notizia.