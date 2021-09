Amazon Prime Wardrobe arriva in Italia: i vestiti si possono provare per sei giorni!

A partire da questa mattina Amazon ha inviato ad alcuni abbonati Prime una mail in cui annuncia l'arrivo in Italia di Prime Wardrobe, un nuovo servizio attraverso cui mira a lanciare il guanto di sfida a Zalando visto che si focalizza sull'acquisto di vestiti e scarpe.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, Prime Wardrobe permette di selezionare massimo sei articoli da provare a casa per sette giorni. Dopo tale lasso di tempo si potrà scegliere quali pagare e quali restituire.

"In qualità di membro Prime selezionato, ora hai l'esclusiva opportunità di testare un nuovo servizio: Prime Wardrobe, il primo avantaggio Prime sulla moda. Il programma è attualmente ancora in fase beta ed è disponibile solo per un piccolo numero di membri Prime selezionati" si legge nella mail che abbiamo ricevuto, in cui viene sottolineato come si tratti di un servizio ancora in fase beta.

Cliccando sul pulsante si viene reindirizzati ad una pagina accessibile solo da coloro che sono stati scelti per questo test. Prime Wardrobe si configura a tutti gli effetti come un negozio d'abbigliamento per donna, uomo, bambini e neonati.

Nelle faq viene sottolineato che è incluso nelle iscrizioni Prime e non prevede il pagamento di alcuna commissione. Sono idonei capi d'abbigliamento, scarpe ed accessori: gli articoli idonei possono essere identificati attraversi l'icona o la dicitura Prime Wardrobe. E' previsto un limite massimo di sei articoli alla volta, ma attenzione: "non è possibile ordinare più esemplari dello stesso identico articolo (ovvero stessa taglia e stesso colore) con un singolo ordine".

Tra i brand che attualmente rientrano in Prime Wardrobe figurano Levi's, New Balance, Puma, Geox, Wrangler e gli Amazon Essentials.

Questo nuovo servizio si aggiunge a quello emerso qualche giorno fa che prevede il "Compra Ora, Paga Poi" di Amazon.