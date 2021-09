Amazon dopo i problemi di Juventus-Chelsea: 'al lavoro per migliorare il servizio'

La disastrosa diretta della Champions League su Prime Video, con la partita tra Juventus e Chelsea che ha fatto registrare non pochi disservizi con l'HDR, è al centro delle discussioni tra gli appassionati di calcio. Amazon si è scusata per quanto successo ed ha promesso di migliorare il servizio.

Già durante la diretta il colosso di Seattle, ed anche il commentatore Sandro Piccinini, si erano scusati con gli abbonati. In una nota, Amazon aveva precisato che "abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente".

A fine diretta la conduttrice Giulia Mizzoni aveva parlato dei disservizi proprio quando sul web si moltiplicavano le segnalazioni degli utenti, che su Twitter hanno commentato l'accaduto con meme e fotomontaggi.

Oggi, in risposta ad un utente, Amazon ha fatto sapere che "siamo consapevoli che alcuni utenti hanno riscontrato problemi di luminosità del video durante il match. Ci dispiace per quanto accaduto, lavoreremo con i nostri partner per migliorare il servizio".

Eppure, come abbiamo riportato stamattina, l'esordio con la partita tra Inter e Real Madrid era tutto sommato filato liscio, ma la decisione di trasmettere la sfida dell'Allianz Stadium in 4K HDR ha provocato i disservizi di ieri.