Amazon e prodotti contraffatti, il caso dei calzini di Trump insegna

Le storie che riguardano Donald Trump sono sempre particolari e degne di menzione. L'ultima riguarda direttamente Amazon, e risale allo scorso 14 Maggio, quando il presidente degli Stati Uniti è atterrato in Louisiana dove è stato accolto dal vicegovernatore Billy Nungesser, uno dei suoi più grandi sostenitori.

Come vi mostriamo nella fotografia presente in calce, il politico Repubblicano ha mostrato al numero uno della Casa Bianca i suoi calzini, che ritraevano proprio Trump con tanto di ciuffo giallo.

Inutile dire che nei giorni successivi i calzini sono comparsi ovunque, anche nel Late Show di Stephen Colbert, ma soprattutto su migliaia di siti web. Sono state tantissime infatti le persone che li hanno acquistati, per la contentezza di Erica Easley, la fondatrice di Gumball Poddle, la compagnia che li aveva lanciati in occasione della campagna elettorale di qualche anno fa.

Anche su Amazon il riscontro è stato importante, e negli States sono rapidamente divenuti tra gli oggetti più desiderati e venduti.

La vicenda si intreccia parallelamente con un altro caso di cui abbiamo a più riprese parlato su queste pagine: la merce fasulla in vendita sulla piattaforma online. Parlando con Wired, la Easley ha rivelato di essersi accorta che molti modelli di calzini venduti su Amazon provenivano dalla Cina ed erano ovviamente imitazioni di quelli originali. Il tutto ovviamente si traduceva anche in un costo inferiore ai suoi: solo 30 Dollari.

In particolare, ad alcuni modelli contraffatti Amazon aveva anche assegnato il badge "Buy Box", che consente di acquistare i prodotti più velocemente e che viene data dalla compagnia americana in base ad un punteggio assegnato dall'algoritmo, che tiene conto della quantità degli ordini e delle recensioni.

Secondo quanto affermato da Wired, Amazon avrebbe rimosso i prodotti contraffatti solo dopo la segnalazione da parte della dirigente e la pubblicazione dell'articolo. Dopo quattro segnalazioni al registro dei marchi della compagnia di Jeff Bezos, infatti, la Easly non aveva ottenuto alcun tipo di risposta e solo dopo ha tenuto l'intervista con il popolare giornale.

Secondo Wired, negli ultimi tempi sarebbe aumentato il mercato dei prodotti contraffatti in quanto un prodotto può essere proposto anche da rivenditori di terze parti e spesso alcuni di questi ne approfittano per inserire merce contraffatta.

Non si tratta di una novità assoluta: tre anni fa Apple ha citato in giudizio un venditore Amazon che vendeva dei cari vi di ricarica per iPhone fasulli.