Amazon, il primo prodotto Day 1 Edition con Alexa arriverà molto presto

Dopo aver guardato con interesse al nuovo progetto in crowdfunding Amazon Build It, il primo prodotto in versione Day One Edition con pieno supporto all'assistente vocale Alexa è pronto per arrivare sul mercato.

Dopo il primo prodotto frutto della partnership fra Amazon e Lavazza dunque, è il turno di alcuni sfiziosi oggetti per la casa. Il primo della lista, in cui presenziavano anche un orologio a cucù e una bilancia da cucina, sarà l'etichettatrice intelligente. Trattandosi di un progetto in crowdfunding, l'etichettatrice smart ha riscosso successo a sufficienza da riuscire ad autofinanziarsi, mentre gli altri due prodotti non sono arrivati al target minimo per sbarcare sul mercato.

I prodotti Day 1 Edition sono dei concept unici nel loro genere, in quanto l'integrazione con Alexa potrebbe veramente cambiare il modo in cui vengono intesi all'interno dell'ambiente domestico. Questo è proprio il caso della mini-stampante di etichette che, tramite i comandi vocali, dovrebbe riuscire a semplificare l'organizzazione domestica.

Il prodotto attualmente non è più ordinabile ma chi ha preso parte al progetto dovrebbe iniziare a ricevere il proprio prodotto fra luglio e settembre.

Ricordiamo che purtroppo il progetto Build It al momento è attivo solo in America e non sappiamo se Amazon è intenzionata a espandere questa simpatica iniziativa oltre i confini continentali.