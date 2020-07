Amazon, Product Sampling arriva in Italia: campioni gratis a sorpresa!

Amazon ha ufficialmente lanciato in Italia il servizio Product Sampling, che permette di ottenere campioni omaggio anche senza disporre dell'abbonamento Prime. Vi spieghiamo come funziona questa nuova possibilità.

Che cos'è Amazon Product Sampling

Avete presente i "vecchi" campioni gratuiti che si trovavano all'interno delle riviste? Ebbene, adesso Amazon sposta tutto online con Product Sampling, un servizio che cerca di trovare un punto di incontro tra aziende e consumatore. Infatti, spesso le prime faticano a trovare il proprio posto su Amazon, visto l'enorme concorrenza. I secondi, invece, hanno un po' "perso" l'opportunità di testare prodotti fisici gratuitamente.

Il servizio di Amazon permette, dunque, alle società di farsi notare e al cliente di avere un "assaggio" del prodotto prima di decidere se acquistarlo.

Come vengono "elargiti" i campioni gratuiti

È la stessa azienda di Jeff Bezos a spiegare dettagliatamente il funzionamento di Product Sampling tramite la pagina ufficiale dell'iniziativa: "Amazon ti aiuta a scoprire prodotti che potrebbero piacerti inviandoti dei campioni omaggio da marche sia famose sia nuove. I campioni sono simili ai prodotti consigliati da Amazon, ma reali, per farti provare, odorare, sentire e gustare le ultime novità.

Non hai l’obbligo di acquistare o recensire i prodotti e puoi scegliere di non riceverne più in qualsiasi momento, visitando la sezione E-mail di avvisi, messaggi e annunci nella sezione Il mio account e modificando le tue Preferenze di comunicazione. Per qualsiasi domanda, ti preghiamo di contattare il nostro Servizio Clienti".

In parole povere, non è possibile richiedere dei campioni omaggio in modo manuale, ma è direttamente Amazon a spedire prodotti a chi ha deciso di mantenere attiva questa possibilità (scegliendo di ricevere le comunicazioni da parte della compagnia). In parole povere, il colosso dell'e-commerce vuole fare delle "sorprese" ai suoi clienti, compresi quelli che non dispongono dell'abbonamento Amazon Prime.

Non esiste alcun limite ai campioni omaggio che un utente può ricevere. Per quanto riguarda i prodotti coinvolti nell'iniziativa, Amazon non ha rilasciato alcuna lista, ma si è limitata a condividere le immagini che potete vedere a corredo della notizia.