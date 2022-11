Amazon, promozione Black Friday per Audible: 3 mesi di audiolibri gratis

In occasione del Black Friday 2022, Amazon lancia una nuova promozione su Audible, la piattaforma per l'ascolto di audiolibri che diventa accessibile gratuitamente per i primi tre mesi.

Come si può leggere direttamente sulla pagina dedicata ad Audible, è possibile ottenere l'accesso al catalogo per tre mesi a costo zero, semplicemente cliccando sul pulsante "Iscriviti, gratis i primi 3 mesi".

Attenzione però, dopo il periodo promozionale l'abbonamento si rinnoverà in automatico a 9,99 Euro al mese, ma è data la possibilità di annullare in qualsiasi momento.

Di seguito i termini e condizioni:

Dopo 3 mesi, l'abbonamento ad Audible si rinnova automaticamente al costo di €9,99 al mese fino a cancellazione

Offerta valida fino alle ore 23:59 del 28.11.2022

L'offerta si applica ai nuovi clienti Audible e ai clienti che non hanno sottoscritto un abbonamento Audible negli ultimi 12 mesi

Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente

L'offerta è valida solo per i clienti in Italia

L’offerta ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Audible GmbH ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso di Audible

Per l'utilizzo è necessario un account cliente Audible.it

L'abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento

L'offerta è riservata ai clienti maggiorenni, non è trasferibile e non è convertibile in denaro

In caso di motivi particolari, come malfunzionamenti tecnici, ci riserviamo il diritto di interrompere l'offerta anticipatamente o modificarla

I dati personali forniti saranno utilizzati solo per dare esecuzione a questa offerta. Si applica l'informativa sulla privacy di Audible.

Audible consente di ascoltare audiolibri su smartphone, tablet, computer o Amazon Echo anche in offline e senza interruzioni. Il catalogo è composto anche da podcast esclusivi.