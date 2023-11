Amazon pronta ad abbandonare Android per le Fire TV ed Echo: il futuro OS sarà Vega?

Secondo quanto riportato da vari siti, Amazon avrebbe intenzione di abbandonare Android per i suoi dispositivi della gamma Fire TV ed Echo a favore di un proprio sistema operativo basato su Linux.

Le voci circolavano sul web già da tempo, ma oggi si parla nuovamente di VegaOS, il nome interno con cui è conosciuto il sistema operativo proprietario di Amazon e che sarebbe già stato testato su Fire TV.

A quanto pare Amazon avrebbe già comunicato ad alcuni partner selezionati i suoi piani per passare presto ad un nuovo framework, ed a quanto pare già dal 2024 le Fire TV Stick potrebbero essere basate su Vega piuttosto che su Fire OS, la versione proprietaria e personalizzata di Android che è presente anche sugli Echo Show e sui Fire.

Vega a quanto pare sarebbe un sistema operativo web-forward per i dispositivi intelligenti, che è destinato a sostituire Android su praticamente tutta la linea. Amazon vorrebbe sfruttare l’esperienza accumulata con Fire OS per mettere tra le mani degli utenti un sistema operativo che consentirà agli sviluppatori di terze parti di portare le loro app per smartphone, tablet e TV sui dispositivi Android senza doverle riscrivere da zero.

Annunci ufficiali da parte di Amazon non ne sono arrivati, e come sempre consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo.

Parallelamente, Amazon starebbe lavorando anche sulla sua IA generativa Olympus, che promette di essere più potente di GPT-4.