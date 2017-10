Amazon pronta a chiudere Amazon Wine, dopo cinque anni

A quanto paresarebbe pronta ad abbandonare il mercato della vendita dei vini, dopo soli cinque anni. Il gigante di Seattle starebbe infatti notificando ai venditori che dalla fine dell’anno non sarà più possibile vendere vino sul proprio catalogo.

Il mercato, lanciato nel 2012, offre centinaia di vini che possono essere ordinati direttamente in cantina attraverso la piattaforma di vendita online.

In un comunicato, Amazon ha affermato che “continuerà ad offrire ai clienti opzioni di vendita al dettaglio per l’acquisto di vino, ma non offriremo più un marketplace dedicato, ed Amazon Wine chiuderà il 31 Dicembre 2017. I vini continueranno ad essere disponibili su Amazon Fresh, Prime Now e Whole Foods Markets”.

L’annuncio arriva a due mesi dalla chiusura dell’affare da 13,7 miliardi di Dollari per acquisire Whole Foods Markets, che ancora oggi rappresenta la più importante operazione fatta dalla società di Jeff Bezos.

Amazon ha anche precisato che intende trasformare il programma di membership Prime in ricompense per Whole Foods, offrendo “buoni sconto e vantaggi in-store”, chiaramente negli Stati Uniti.