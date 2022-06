Ci siamo: Amazon pronta a dare il via alle consegne con i droni, ecco da dove si parte

Il servizio Amazon Prime Air è finalmente pronto al debutto, dopo anni in cui il colosso di Seattle ha impiegato energie e soprattutto fondi per svilupparlo.

L’e-commerce infatti inizierà ad effettuare consegne tramite Prime Air utilizzando i droni entro la fine dell’anno da Lockeford, in California. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri, in cui la società diretta da Andy Jassy ha spiegato che gli utenti potranno scegliere l’opzione di consegna tramite drone al momento della finalizzazione dell’acquisto. Se si opterà per Prime Air, il drone volerà presso il luogo di consegna designato, atterrando nel cortile del cliente, sganciando il pacco e quindi tornando alla base.

Amazon ha spiegato che i droni del servizio Prime Air hanno un “sistema di rilevamento degli ostacoli” che li aiuta ad individuare gli oggetti fissi ed in movimento per evitare collisioni con persone, animali domestici e veicoli in volo. Una volta che il sistema rileva uno di questi, provvede a correggere la rotta e quando sta per atterrare si assicura che l’area circostante sia vuota per completare la manovra.

Prima di lanciarlo pubblicamente, Amazon ha spiegato di aver sviluppato oltre due dozzine di prototipi: l’ultima versione del drone ha una forma esagonale che garantisce stabilità ed eliche “specificamente progettate per ridurre al minimo le onde sonore ad alta frequenza”.

La notizia va controcorrente rispetto a quelle emerse negli ultimi giorni che volevano le consegne con i droni ancora in standby da parte di Amazon.