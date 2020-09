Amazon pronta all'evento su Alexa, mentre Royole prepara FlexPai 2

Le presentazioni di cui vi avevamo parlato nella notizia relativa agli annunci tech di settembre 2020 si sono concluse con il reveal di Sony Xperia 5 II, avvenuto nella giornata di ieri 17 settembre 2020. Nonostante questo, le società del settore non stanno smettendo di svelare altri eventi, per la felicità degli appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Android Headlines, Amazon ha annunciato un evento legato all'assistente vocale Alexa e all'hardware relativo ad esso che si terrà il 24 settembre 2020. Non è ancora chiaro su quali prodotti verterà questa presentazione, ma si vocifera di possibili nuovi dispositivi per quanto riguarda le famiglie di dispositivi Echo Show, Echo ed Echo Studio.

Rimanendo sempre nella prossima settimana, quest'ultima si aprirà con l'annuncio dello smartphone pieghevole Royole FlexPai 2, che avverrà il 22 settembre 2020. Tra l'altro, stando anche a quanto riportato da GSMArena, il dispositivo è recentemente passato anche dalle parti del TENAA. Come succede spesso, questo "passaggio" ha fatto trapelare alcuni render dello smartphone, che potete vedere in calce alla notizia.

Inoltre, sono emerse anche alcune informazioni in merito alla presunta scheda tecnica di Royole FlexPai 2, che comprenderebbe un display AMOLED da 7,8 pollici con risoluzione pari a 1920 x 1440 pixel e aspect ratio 4:3, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8/12GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera da 64MP + 16MP + 8MP + 32MP e una batteria da 4450 mAh. Il sistema operativo potrebbe essere Android 10. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Magic Gold, Dark Night Black e Star Grey, mentre le dimensioni dello smartphone sarebbero pari a 186,2 x 133,8 x 6,5 mm da aperto, per un peso di 340 grammi.

Insomma, questo settembre 2020 continua a rivelarsi "infuocato" in termini di annunci tech.