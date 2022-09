Amazon pronta all'evento di settembre: mancano pochi giorni, ma non è il Prime Day

È da lungo tempo che si vocifera di un possibile Amazon Prime Day autunnale. Quest'ultimo non è da escludere e staremo a vedere, ma nel frattempo la società di Andy Jassy ha annunciato a livello ufficiale un evento imminente.

A cosa si fa riferimento? Nonostante qualcuno sia probabilmente "saltato dalla sedia" pensando a un secondo Amazon Prime Day, in realtà il reveal riguarda altro. Infatti, come riportato da The Verge, il colosso dell'e-commerce ha reso noto che l'evento del 28 settembre 2022 sarà legato all'annuncio di nuovi dispositivi, funzionalità e servizi.

Insomma, si tratta di un altro tipo di appuntamento, come confermato da Amazon via email a The Verge nella giornata del 20 settembre 2022, che può però risultare comunque interessante sotto altri fronti. D'altronde, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per vedere nuovi dispositivi Echo, nonché novità relative a prodotti e servizi Ring.

Ricordiamo che nel 2021 la stessa giornata era stata scelta per rivelare anche sorprese come il robot Amazon Astro. Non ci sono in realtà molti rumor in merito a cosa ci attende questa volta, ma sarà interessante scoprirlo il 28 settembre 2022: l'evento inizierà alle ore 18:00 italiane. Per il resto, ricordiamo che Amazon risulta alle spalle di molteplici brand, come potete apprendere anche nella nostra recensione di eero Pro 6E.