Amazon pronta a lanciare un nuovo dispositivo da 15 pollici: ecco di cosa si tratta

Dopo la presentazione dei nuovi Kindle Paperwhite, Amazon sembra intenzionata a continuare ad arricchire la propria lineup di dispositivi. Questa volta però i riflettori sono tutti sulla Smart Home e sulla gamma Echo.

A quanto pare, infatti, il gigante dell'ecommerce sarebbe in procinto di svelare un nuovo protagonista delle nostre mura domestiche. Si tratterebbe di un Echo Show da parete con display da 15 pollici, una diagonale inedita e generosa, che diventerebbe anche la più grande attualmente a disposizione.

Le novità però potrebbero non fermarsi qui, poiché all'orizzonte ci sarebbe anche una Soundbar, possibilmente sempre nella gamma Echo. Si tratterebbe di uno smart speaker dal form factor innovativo, da posizionare sotto la televisione, ma le sorprese potrebbero non limitarsi al design.

Infine, presto potrebbe essere il turno della seconda iterazione di Echo Auto, dispositivo da cruscotto, in grado di portare le funzionalità di Alexa anche su quattro ruote. Nome in codice Marion, il nuovo modello potrebbe portare in dote anche la ricarica wireless per gli smartphone di ultima generazione.

Mancano ormai pochissime ore prima di scoprire la verità, del resto l'appuntamento con l'evento di lancio di Amazon è fissato per il 28 settembre. Negli inviti consegnati alla stampa di settore si parla di "notizie sugli ultimi dispositivi Amazon, funzionalità e servizi". Staremo a vedere.