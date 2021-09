Amazon pronta a lanciare la propria gamma di TV: sarà basata su Alexa

L'ingresso di Amazon nel settore televisivo è avvenuto qualche anno fa con le Fire TV Stick che si sono rivelate un successo mondiale. Tuttavia, il colosso di Seattle sarebbe pronto a rinnovare la propria sfida al mercato con una linea di televisori proprietari.

La notizia rimbalza direttamente dagli Stati Uniti, dove un rapporto del Business Insider sostiene che la società diretta da Andy Jassy sarebbe pronta a lanciare una gamma di tv proprietari a marchio Amazon, con diagonali da 55 a 75 pollici. La commercializzazione dovrebbe partire già ad Ottobre negli Stati Uniti, mentre almeno al momento ancora non sono arrivate notizie sul possibile arrivo in Europa ed in Italia.

Il Business Insider riferisce che alla base dell'esperienza ci sarà Alexa, l'assistente vocale proprietario che permetterà agli utenti di controllare la riproduzione dei contenuti. Amazon starebbe lavorando al progetto da quasi due anni e sarebbe pronta a mostrarlo al grande pubblico.

I televisori saranno progettati e prodotti da terze parti, probabilmente dalla cinese TCL. Amazon però starebbe anche progettando un altra TV internamente.

Nessuna informazione, invece, sul possibile prezzo e sulle altre specifiche tecniche. Resta da capire se i TV supporteranno il 4K e l'HDMI 2.1. Non appena arriveranno ulteriori dettagli vi aggiorneremo su queste pagine.