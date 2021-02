Amazon pronta a lanciare la propria moneta virtuale: in arrivo anche le carte di credito?

Il quotidiano Milano Finanza riporta quest'oggi l'indiscrezione secondo cui Amazon sarebbe al lavoro su una propria moneta virtuale, che però inizialmente dovrebbe essere disponibile nei mercati emergenti come il Messico, per poi approdare anche altrove.

L'indiscrezione del quotidiano lombardo si basa sul fatto che Amazon avrebbe aperto la ricerca di esperti in valute digitali che andranno a lavorare nella divisione DEP (Digital and Emerging Payments), in cui presumibilmente confluiranno tutte le attività di questo nuovo conio.

Non è da escludere che a seguito dell'Amazon Coin, com'è stata soprannominata da tutti questa nuova valuta, la società di Jeff Bezos possa proporre anche carte di credito e debito in collaborazione con le banche locali.

Milano Finanza riferisce che il portafoglio virtuale di Amazon Coin potrà essere convertito in denaro "reale", da spendere per acquistare prodotti di Amazon, oltre che servizi come il Prime e della divisione Amazon Web Services.

A favore di Amazon Coin giocherà la solidità economica della compagnia di Jeff Bezos, che ha superato 1.500 miliardi di Dollari di capitalizzazione. Qualora Amazon dovesse davvero lanciarsi nel settore delle monete virtuali, secondo molti, potrebbe provocare una vera e propria reazione a catena.

La notizia arriva a poche ore dal nuovo rally del Bitcoin scatenato, anche in questo caso, dai tweet di Elon Musk.