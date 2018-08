Amazon pronta a raggiungere Apple: vicina ai mille miliardi di capitalizzazione

A meno di un mese dal raggiungimento da parte di Apple dei mille miliardi di Dollari di capitalizzazione, il colosso di Cupertino potrebbe presto lasciare il primato di prima ed unica azienda ad aver raggiunto tale traguardo.

Nel corso degli ultimi giorni infatti il titolo di Amazon in borsa ha cominciato una vera e propria corsa che sta facendo volare la compagnia di Jeff Bezos verso i 1.000 miliardi di Dollari di capitalizzazione.

Il colosso degli e-commerce potrebbe quindi sfruttare l'ottimo momento che stanno attraversando i titoli hi-tech nel listino del Nasdaq per tallonare il produttore dell'iPhone. Nell'ultima settimana però tutte le compagnie hanno riportato un buon andamento in borsa: Apple ad esempio ha registrato una crescita dell'1,49 per cento, mentre Google ieri ha chiuso con un buon +1,47 per cento.

Quella che però attira il maggior numero di investitori però è Amazon, il cui titolo sempre nella giornata di ieri ha chiuso con un +3,38 per cento a 1.998,10 Dollari per azione. Nel momento in cui vi stiamo scrivendo il titolo viene scambiato a 1.736 Euro, in aumento dello 0,35 per cento rispetto all'apertura.

Anche la banca d'investimento Morgan Stanley invita gli investitori ad investire in Amazon, ed ha aumentato il prezzo di riferimento a 2.500 miliardi di Dollari, una decisione che dimostra come la fiducia sia ai massimi storici.

Dall'inizio dell'anno Amazon ha riportato una crescita del 71 per cento, con un aumento di 800 miliardi di dollari dal 2014. Numeri che la dicono lunga sulla fiducia di investitori ed utenti nei confronti del negozio più importante al mondo.