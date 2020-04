Amazon pronta al ritorno alla normalità: riprende la vendita dei beni non essenziali?

Dopo aver bloccato le spedizioni dei beni non di prima necessità a causa della pandemia di Coronavirus, Amazon sarebbe pronta a tornare alla normalità. A riferirlo un articolo del Wall Street Journal, secondo cui la società di Jeff Bezos sarebbe vicina ad allentare le restrizioni agli ordini in vigore da quasi un mese.

Il giornale riporta le dichiarazioni di un portavoce della società, il quale avrebbe affermato che "entro questa settimana consentiremo la vendita di più prodotti attraverso i nostri centri logistici", pur precisando che i "prodotti saranno limitati nella quantità per consentire ai nostri magazzinieri di continuare a stabilire le priorità nelle spedizioni e per fare in modo che possano rispettate le norme di sicurezza. Garantiremo anche la spedizione da parte dei partner di vendita delle merci nelle nostre strutture".

Al momento precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni, che però sono state pubblicate da un giornale autorevole, e non sono ancora arrivati comunicati ufficiali da parte della società americana. Tutt'oggi collegandosi al sito web italiano di Amazon è visualizzato l'alert in cui viene sottolineato che si sta dando "priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno".

Non sappiamo se le restrizioni verranno allentate simultaneamente in tutti i mercati a cui si rivolge Amazon o se sarà una cosa graduale.