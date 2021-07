Amazon pronta a supportare il Bitcoin? Il prezzo della criptovaluta schizza del 10%

Inizio di settimana in forte ripresa per il Bitcoin. La criptovaluta più importante del mercato infatti ha guadagnato oltre il 10% rispetto alla giornata di ieri ed il prezzo si è avvicinato nuovamente ai 40mila Dollari di valore. Su base settimanale invece ha fatto registrare un +20%.

Secondo quanto riportato da Yahoo Finance, ha contribuito a questo nuovo rally una speculazione sul possibile supporto da parte di Amazon.

Il colosso di Seattle infatti la scorsa settimana ha pubblicizzato un annuncio per un posto di lavoro vacante per un ruolo riguardante le valute digitali, il che ha dato il via ai rumor su un possibile approdo dei pagamenti in criptovalute sull'e-commerce più importante del web.

Potrebbero aver contribuito anche a questo incremento anche i commenti positivi arrivati da Elon Musk nel corso di una conferenza dedicata tenuta qualche giorno fa. Il CEO sudafricano ha affermato che "molto probabilmente, Tesla tornerà ad accettare Bitcoin".

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 37.911,34 Dollari, ma in crescita è anche Ethereum che è a quota 2.318,05 Dollari, con un guadagno del 6,40% rispetto a 24 ore fa. In generale è tutto il mercato in forte guadagno: Dogecoin fa registrare un +9,17% a 0,2183 Dollari, mentre Cardano cresce dell'8,01% a 1,34 Dollari.