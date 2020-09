Amazon, Pronti per la scuola: monitor Samsung a meno di 100 euro

Ormai ci siamo: in questi giorni gli studenti stanno tornando in classe e, per chi non l'ha ancora fatto, il "fatidico giorno" si avvicina. Arriva in questo contesto l'iniziativa "Pronti per la scuola" di Amazon Italia che, al contrario di quanto si possa pensare, offre degli sconti anche su prodotti tecnologici.

Più precisamente, come potete vedere nella categoria Informatica, ci sono promozioni su varie tipologie di dispositivi, dai mouse ai router, passando per tastiere, stampanti e monitor. Gli studenti hanno bisogno di svolgere compiti anche a distanza e quindi questi prodotti potrebbero tornare utili per effettuare le attività scolastiche senza troppi problemi.

Tra le varie promozioni avviate da Amazon Italia, ne abbiamo selezionata una a titolo di esempio. In particolare, il prodotto su cui ci siamo concentrati è il monitor Samsung S24F350, che viene venduto a un prezzo pari a 99 euro tramite rivenditori. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in genere il prezzo sarebbe pari a 179 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 80 euro. Si sta parlando di un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). È lo stesso modello che qualche settimana fa era stato scontato a un prezzo simile da MediaWorld.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per gli studenti (ma anche per gli altri) per mettere le mani su qualche prodotto in offerta.