Amazon, pronto un nuovo abbonamento solo per lo sport in streaming? La società ci pensa

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal sito The Information, Amazon starebbe pensando di lanciare un’applicazione, con relativo abbonamento ad hoc, dedicata esclusivamente allo streaming sportivo.

La nuova piattaforma dovrebbe essere indipendente rispetto a Prime Video dove viene trasmessa anche la Champions League e potrebbe arrivare su smartphone, tablet ed in generale tutti i dispositivi connessi ad internet. L’obiettivo è facilitare la fruizione di contenuti in streaming dedicati esclusivamente al mercato sportivo: non si parla solo della Champions League, ma anche di documentari su determinate squadre o sport.

Da parte di Amazon non sono ancora arrivate conferme o smentite in merito, ma secondo lo stesso sito l’accesso dovrebbe essere garantito da un abbonamento separato rispetto a Prime Video.

Resta da capire però se questa nuova piattaforma sarà disponibile solo negli Stati Uniti oppure se sarà lanciata anche in Italia. Negli USA ad esempio Amazon ha rilevato anche i diritti televisivi per la trasmissione dell’NFL, mentre in altre nazioni ha fatto lo stesso per alcuni match della Premier League. Non è chiaro se la società di Andy Jassy abbia intenzione di partecipare anche all'asta per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A, però.

Di recente, Amazon Prime Video ha rinnovato la propria interfaccia grafica allo scopo di offrire un’esperienza di visione diversa e più intuitiva.