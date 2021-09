Amazon, tutto pronto per i nuovi dispositivi: ecco la data ufficiale

Mentre inizia ad affollarsi la fila di indiscrezioni sui nuovi device di Amazon, complice anche lo scivolone che ha portato a far trapelare in rete la scheda tecnica dei nuovi Kindle, finalmente scopriamo quale sarà la data da segnare sul calendario.

L'evento in cui Amazon presenterà i suoi nuovi dispositivi è il 28 settembre alle 18, ora italiana. Durante l'appuntamento, troveranno spazio le nuove soluzioni hardware del gigante dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos.

Come da tradizione, Amazon non si è sbottonata più di tanto nel fornire dettagli anzitempo. L'invito ricevuto dai ragazzi di The Verge, infatti, recita che ci saranno "notizie sugli ultimi dispositivi Amazon, funzionalità e servizi". Un evento avvolto nel mistero, in cui probabilmente avremo modo di scoprire il vociferato Kindle, oppure ancora dei nuovi dispositivi Amazon Echo dedicati al controllo vocale all'interno delle mura domestiche, ma potrebbe esserci spazio anche per funzionalità aggiuntive per l'apprezzato assistente vocale Alexa.

Come ricorda la fonte, tra l'altro, solitamente Amazon riserva le novità più intriganti proprio per l'evento autunnale, come dimostrano le passate edizioni in cui dispositivi come Echo Loop ed Echo Frames rubarono letteralmente la scena.

Probabilmente ci sarà spazio anche per l'Home Entertainment. Di recente, infatti, Amazon ha lanciato le sue prime Fire TV oltre all'arrivo in Italia della nuova Fire TV Stick 4K Max.