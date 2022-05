Amazon propone 2 laptop da gaming ASUS in offerta, entrambi con RTX 3050

Grande giornata di promozioni completamente nuove su Amazon, il gigante statunitense fondato da Jeff Bezos: dopo avervi proposto alcuni laptop Acer in sconto per la Gaming Week, torniamo nel medesimo contesto per parlarvi di 2 computer portatili da gaming ASUS con RTX 3050 in offerta.

Sconti Amazon su laptop da gaming ASUS

ASUS TUF Dash F15 FX516PC#B09HBXYXJK, Notebook Gaming, 15,6" FHD Anti-Glare 144Hz, Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home: 944 Euro (1.299 Euro)

ASUS ROG Strix G15 G513IE#B09HC1WJQF, Notebook Gaming, 15,6" FHD Anti-Glare 300Hz, AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Windows 11 Home: 1.099 Euro (1.499 Euro)

Ci teniamo a chiarire che in entrambi i casi si tratta di computer portatili disponibili sul mercato da fine 2021 e dotati dei migliori componenti di ultima generazione, tra processori Intel Core di undicesima generazione e AMD Ryzen di fascia alta. In aggiunta a questo dettaglio, notiamo che per ambedue i laptop si tratta del prezzo più basso di sempre registrato su Amazon.

La società di Seattle si occuperà di vendita e spedizione con consegna gratuita ai clienti Prime, mentre il pagamento potrà essere completato a rate con Cofidis secondo piano accessibile al check-out. Entrambe le promozioni varranno per i prossimi sei giorni, ergo termineranno domenica 8 maggio 2022.

Sempre su Amazon troverete anche il MacBook Air M1 scontato al minimo storico.