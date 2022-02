Amazon propone 2 smart TV LG OLED DVB-T2 in offerta, fino 600 Euro in meno

Con il proseguire di questa settimana Amazon rilancia offerte importanti su smart TV LG OLED con supporto al DVB-T2. Non si tocca il prezzo minimo storico, ma un modello è in promozione a 600 Euro in meno. Assieme all’ottimo sconto su Mac Mini M1, vediamo pertanto questi tagli proposti dal colosso dell’e-commerce.

Sconti Amazon su smart TV LG DVB-T2

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro

Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.499 Euro

Il primo televisore tra i due citati è proposto sul portale di Seattle a 600 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, per un risparmio del 38%. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, in 12 rate mensili o secondo piano proposto da Cofidis. La consegna avverrà gratuitamente per i clienti Prime, ma non è garantita la consegna in pochi giorni a causa della alta richiesta del prodotto. Infine, si segnala che entrambe le offerte dureranno fino alle 23:59 di domenica 13 febbraio 2022.

Sempre su Amazon potrete trovare anche un router AVM Fritz!Box al 10% in meno.