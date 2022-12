Amazon propone 2 smartwatch Huawei a prezzi stracciati, anche al 50% in meno

Pochi giorni fa abbiamo visto le migliori offerte Amazon su RAM Corsair, con kit praticamente al prezzo più basso di sempre. Ebbene, oggi torniamo sul medesimo portale di e-commerce ma per proporvi due smartwatch Huawei a prezzi davvero interessanti; in un caso si raggiunge anche il 50% in meno.

Un modello, nello specifico, appartiene alla fascia medio-bassa dei wearable ed è quello proposto a metà prezzo. Il secondo, invece, è uno smartwatch top di gamma lanciato sul mercato circa un anno fa. Di seguito troverete le voci elencate nel catalogo Amazon:

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black: 49,99 euro

Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64", 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black: 49,99 euro HUAWEI WATCH 3 Pro CLASSIC: 249,90 euro

Huawei Watch Fit è venduto esattamente al 50% e si tratta circa del prezzo più basso di sempre, essendo il precedente minimo storico fissato a 49,90 euro; la differenza di 9 centesimi di euro, insomma, non si nota.

Entrambi i dispositivi della società cinese sono venduti e spediti da Amazon, la quale assicura la consegna senza costi aggiuntivi a tutti coloro che sono abbonati a Prime. Nel caso dello Huawei Watch 3 Pro Classic, dunque, è possibile completare l’acquisto anche in 5 mensilità senza interessi da 49,98 euro, oppure secondo piano Cofidis sempre a tasso zero.

Sempre sul medesimo portale potrete trovare anche un laptop Acer Swift a 300 euro in meno.