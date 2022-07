Amazon propone 3 CPU AMD Ryzen di ultima generazione in offerta, che prezzi!

Se dovete aggiornare il vostro PC desktop con componenti di ultima generazione, questo periodo è perfetto grazie alle numerose offerte su Amazon: oltre alle schede video NVIDIA RTX 30 in offerta, potete infatti trovare diversi processori AMD Ryzen serie 5000 a ottimi prezzi.

Sconti Amazon su processori AMD Ryzen serie 5000

CPU AMD Ryzen 5 5600X AM4: 223,33 Euro (305 Euro)

AMD Processore Ryzen 7 5800X (8C/16T, 36MB di cache, fino a 4,7 GHz Max Boost): 276,90 Euro (437,98 Euro)

AMD Processore Ryzen 9 5950X (16 C/32 T, 72 MB di cache, boost massimo fino a 4,9 GHz): 600,06 Euro (814,96 Euro)

Tra questi modelli, l’AMD Ryzen 7 5800X è disponibile al prezzo più basso di sempre, mentre la versione di fascia media AMD Ryzen 5 5600X vi si avvicina di non poco. La società di Seattle si occupa di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita ai clienti Prime spesso anche in un giorno. Il pagamento, inoltre, potrà essere completato a rate Tasso Zero con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al check-out.

Non è chiaro quando queste offerte termineranno; pertanto, consigliamo di procedere rapidamente con l’acquisto per assicurarvi uno tra questi processori a un prezzo particolarmente competitivo.

Sempre su Amazon in questo periodo sono disponibili diversi robot aspirapolvere Roomba in offerta.