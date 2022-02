Amazon propone 3 cuffie da gaming SteelSeries al prezzo più basso di sempre

Oltre agli sconti su auricolari Jabra e Sony attivi su Amazon in queste ore, il colosso dell’e-commerce sta proponendo ottime offerte su tre cuffie da gaming SteelSeries Arctis, tanto che arrivano al prezzo minimo storico registrato sul sito. Ecco a voi i modelli interessati a questa serie di promozioni.

Sconti Amazon su cuffie da gaming SteelSeries

SteelSeries Arctis 1 , Compatibile con tutte le piattaforme, Microfono ClearCast rimovibile, Per PS5, PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch, Cellulare (PlayStation): 34,99 Euro

, Compatibile con tutte le piattaforme, Microfono ClearCast rimovibile, Per PS5, PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch, Cellulare (PlayStation): 34,99 Euro SteelSeries Arctis 3 Console, Cuffie stereo da gioco cablate per PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, VR, Android e iOS, Nero: 39,99 Euro

Console, Cuffie stereo da gioco cablate per PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, VR, Android e iOS, Nero: 39,99 Euro SteelSeries Arctis 7P+, Wireless Cuffie da gaming , 2.4 GHz senza perdite, 30 ore di durata della batteria, Per PS5, PS4, PC, Mac, Android e Switch, Bianco: 149,99 Euro

Tutte le cuffie riportate sono proposte al prezzo più basso di sempre, vendute e spedite dalla stessa Amazon. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in più rate mensili – queste ultime accessibili solamente per le SteelSeries Arctis 7P+, essendo vendute a oltre 100 Euro. Risulta mancare, però, una data di conclusione delle offerte. In altre parole, se siete alla ricerca di cuffie da gaming di alta qualità in offerta questa è l’occasione giusta per acquistarle.

In giornata abbiamo anche trattato gli sconti Amazon su SSD e microSD.