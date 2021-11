Amazon propone 3 monitor da gaming LG fino a 300 Euro in meno per il Black Friday

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming di fascia medio-alta in occasione del Black Friday, vi consigliamo non solo alcuni Huawei MateView disponibili sullo store ufficiale, ma anche tre monitor LG fino a 300 Euro in meno su Amazon. Attenti, però, perché le offerte stanno per giungere al loro termine!

Sconti Amazon su monitor da gaming LG

LG 24ML600S Monitor 24" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 129,99 Euro

LG 27GN800 UltraGear Monitor PC Gaming 27" QuadHD IPS 1ms HDR 10, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Nero: 259,99 Euro

LG 32GP850 UltraGear Gaming Monitor 32" QHD NanoIPS 1ms HDR 10, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 180Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB 3.0, AUX, Flicker Safe, Nero: 399,99 Euro

I due modelli LG UltraGear sono proposti al prezzo più basso di sempre definito da Amazon, senza considerare rivenditori di terze parti. Il primo modello, invece, è distante soltanto 10 Euro dal suo minimo storico. Tutti i monitor sono venduti e spediti dal colosso statunitense, il quale garantisce la consegna gratuita a tutti i clienti Prime. Il pagamento, inoltre, potrà essere effettuato a rate Tasso Zero con Cofidis o secondo piano proposto dall’azienda di Seattle. Si segnala, infine, che le dette promozioni varranno fino al 29 novembre 2021.

Sempre su Amazon potrete trovare anche laptop e monitor Acer in sconto, tra i quali figura persino un modello con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.