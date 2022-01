Amazon propone 3 smart TV 4K DVB-T2 LG OLED in offerta, fino 600 Euro in meno

Oltre alle promozioni su iPhone 13 Pro, iPhone 12 Mini e MacBook Pro M1 ora attive su Amazon, sul medesimo portale potrete trovare 3 smart TV OLED 4K DVB-T2 LG in offerta, con tagli di prezzo che arrivano anche fino a 600 Euro. Vediamo nel dettaglio questo trio di televisori di ultima generazione.

Sconti Amazon su smart TV LG OLED

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.499 Euro

LG OLED77B16LA Smart TV 4K 77", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 2.699 Euro

Amazon si occuperà di vendita e spedizione, con possibilità di pagare il TV in 11 o 12 rate mensili. La consegna sarà gratuita - ma non in un giorno – per tutti i clienti Prime. Infine, segnaliamo che le promozioni citate varranno fino al 30 gennaio 2022.

Ricordiamo, infine, l’offerta intrigante su decoder DVB-S2 venduto al 53% in meno.