Amazon propone 3 smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro, giusto in tempo per lo switch-off

Sebbene si parli da tempo dello switch-off al DVB-T2 ufficialmente iniziato ieri, mercoledì 20 ottobre 2021, molti cittadini italiani non si sono ancora mossi per adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre. Il tempo non manca, dato che l’attivazione ufficiale avverrà nel 2023, ma nemmeno gli sconti su Amazon su smart TV DVB-T2.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro

Metz Android 9.0 Pie TV Serie MTC6000, LED Direct, HD 1366x768, 32" (81 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Google Assistant, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 219,11 Euro

Serie MTC6000, LED Direct, HD 1366x768, 32" (81 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Google Assistant, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 219,11 Euro Sharp Aquos 32BC6E - Smart TV HD 32" Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 249 Euro

Nokia Smart TV 2400A 24 pollici (60 cm) mini Android TV (HD Ready, 12V, WLAN, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+), Nero [Classe di efficienza energetica F]: 249 Euro

Si tratta in tutti e tre i casi di sconti minimi rispetto al prezzo di listino, ma che potrebbero pur sempre interessare coloro che non intendono spendere quantità importanti di denaro su un nuovo televisore.

Si segnala che a vendere e spedire tali TV è Amazon, eccetto per lo smart TV Nokia fornito da un rivenditore terzo. Tuttavia, vengono garantite comunque la consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime e la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis. A mancare è, invece, una data di conclusione delle citate promozioni.

