Amazon propone 3 smart TV Sony Bravia in offerta, uno al prezzo più basso di sempre

Dopo avere proposto a tutti i nostri lettori le offerte Amazon su OnePlus 9 Pro 5G e CPU AMD Ryzen 5, visitiamo ancora una volta il portale nato a Seattle per trattare gli sconti del momento su smart TV Sony Bravia del 2021. Vediamo nel dettaglio i tre modelli interessati, tra cui una versione al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su smart TV Sony

Sony BRAVIA KD-50X80JP Smart TV 50 Pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro

Smart TV 50 Pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro Sony BRAVIA KD-65X80JP Smart TV 65 Pollici, 4K Ultra HD Led, HDR Con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro

Smart TV 65 Pollici, 4K Ultra HD Led, HDR Con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro Sony BRAVIA KD-55X85JP - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 749 Euro

Nel trio di smart TV citati a farsi notare particolarmente è il primo modello, venduto al 20% in meno e al prezzo minimo storico. L’acquisto potrà essere effettuato, nel caso dei Sony BRAVIA KD-50X80JP e Sony BRAVIA KD-65X80JP, sia in unica soluzione che a rate, scegliendo tra le mensilità pianificate da Cofidis o dalla stessa Amazon; in quest’ultimo caso si parla di 12 rate da 49,92 Euro al mese a Tasso Zero.

A occuparsi di vendita e spedizione sarà sempre l’azienda di Andy Jassy, che garantisce come sempre la consegna gratuita ai clienti Prime. In assenza di chiare tempistiche di conclusione delle promozioni, consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile.

Tra le altre offerte del periodo vi abbiamo anche segnalato l’avvio degli “Sconti a Sorpresa” da Euronics.