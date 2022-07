Amazon propone 3 smartphone OnePlus a ottimi prezzi, c'è Nord 2 PACMAN Edition

Nella stessa giornata in cui troviamo Google Pixel 6 e 6 Pro in offerta su Amazon, il portale di e-commerce ora gestito da Andy Jassy include tra le promozioni del momento 3 smartphone OnePlus anche al prezzo più basso di sempre. Tra di essi, spicca il OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition per chi preferisce un tocco più “nerd” al dispositivo.

Offerte Amazon su smartphone OnePlus

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 273,87 Euro

12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 273,87 Euro OnePlus Nord 2 5G Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze): 360,79 Euro

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, 12 GB RAM, 256 GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65 W, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A++]: 445 Euro

È interessante notare come OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition siano proposti al prezzo più basso di sempre, con il Nord 2 5G base che vi dista di poco più di 3 Euro. La società di Seattle si occupa quindi di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in un giorno e pagamento effettuabile a rate Tasso Zero con Cofidis o piano a 5 mensilità della stessa Amazon.

In assenza di una data precisa di conclusione delle offerte, ci sentiamo di consigliarvi di procedere con l’acquisto il prima possibile per non perdere questi ottimi tagli di prezzo.

